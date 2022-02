Meervoudig olympisch kampioen Mo Farah trekt in mei loopschoenen weer aan: “Ik kan niet wachten”

De Britse langeafstandsloper Mo Farah breidt dan toch nog een vervolg aan de herfst van zijn carrière. Op 2 mei neemt Farah deel aan de Vitality London 10.000, een officiële loopwedstrijd in het centrum van Londen die hij al zeven keer won. Dat meldden de organisatoren op hun website.

De 38-jarige Brit, die zowel op de Olympische Spelen van 2012 en 2016 goud veroverde op de 5.000 en 10.000, probeerde zich vorig jaar tevergeefs te plaatsen voor de 10.000 meter op de Spelen in Tokio. In de kwalificatiewedstrijden haalde hij de minimumtijd niet die nodig was om naar Japan te mogen.

Lange tijd zag het er dan ook naar uit dat de profcarrière van de meervoudig wereld- en olympisch kampioen voorbij was, zeker toen Farah te kampen kreeg met een aanslepende voetblessure. Farah stelde openlijk zijn toekomst in vraag na teleurstellende prestaties op de nationale atletiekkampioenschappen, maar heeft nu toch beslist om zijn carrière voort te zetten.

Mo Farah (r) is goed bevriend met Belg Bashir Abdi (l) die brons won op de marathon op de Spelen in Tokio. — © BELGA

Unieke sfeer

Het zal voor het eerst in bijna een jaar zijn dat Farah weer een wedstrijd loopt. “Ik heb hard gewerkt om weer in vorm te komen na mijn blessure en ik heb ook nog een paar maanden van harde trainingen voor de boeg, dus het is goed om een ​​doel als de Vitality London 10.000 te hebben om naar toe te werken”, zei Farah.

De Brit met Somalische roots kijkt uit naar zijn eerste wedstrijd van 2022: “Ik heb geweldige herinneringen aan de Vitaly London 10.000. Ik heb het al zeven keer gewonnen, maar lopen in het centrum van Londen is iets waar je nooit op uitgekeken raakt. De sfeer onder de duizenden deelnemers is altijd fantastisch en ik kan niet wachten om nog een keer deel van uit te maken.”