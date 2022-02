Circulaire kunst in de Kringstore Peer

Op zaterdag 19 februari veroverde de Kunstacademie Noord-Limburg de Kringstores. Het was de dag van de academies, met als thema dit jaar ‘Remake’. Kringstore Esmeralda in Peer zag er die dag net iets anders uit dan gewoonlijk. De hele dag lieten de kinderen van de Kunstacademie Noord-Limburg hun creativiteit de vrije loop met gerecycleerde materialen.

De Kunstacademie Noord-Limburg organiseerde knutsel- en pimplessen. De kinderen van de opleiding Beeld hebben met gerecycleerde materialen mooie, karaktervolle kledingstukken ontworpen. Ze deden dit door hun oude kleding, die ze niet meer dragen, te pimpen tot frisse, nieuwe ideeën. De kinderen van de opleiding Theater stelden dan op hun beurt de ontwerpen tijdens een modeshow voor aan het publiek.“De bedoeling was om een interdisciplinaire samenwerking tussen de leerlingen van Beeld en Theater tot stand te brengen”, zegt Ilse Van Mileghem, leerkracht Theater bij de Kunstacademie Noord-Limburg. “We zijn begonnen met het beeldend luikje: oude kledij pimpen. Daarna lieten we ons inspireren door de kledij om er personages rond te verzinnen. En deze stelden we dan voor aan het aanwezige publiek. De kinderen mochten hun kunstwerkje achteraf mee naar huis nemen”.Dit initiatief maakt deel uit van de circulaire trefpunten en werd mogelijk gemaakt met de steun van Leader Kempen en Maasland. De Kringstore in Peer behoort tot deze circulaire trefpunten. Je kan hier terecht voor een ruim aanbod aan circulaire producten en activiteiten. Ze willen meer zijn dan alleen een kringloopwinkel en hebben een platform gecreëerd voor alles wat met circulaire economie te maken heeft. Verder stimuleren ze ontmoetingen voor iedereen die zijn schouders wil zetten onder een duurzamere wereld. “De dag van de academies was dus het ideale moment om als Kunstacademie samen te werken met deze Kringstore”, vertelt Lien Swerts, leerkracht Beeld.