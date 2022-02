COLUMN Limburgs Landschap: langpootmug

Soms zegt een naam veel. We spreken hier over een mug met lange poten. Maar er is lang en er is lang. De poten van deze kereltjes zijn wel heel lang. Een stuk langer dan hun lichaam - dat naar insecten-normen al behoorlijk is -, tot soms wel 3 cm. Die lange poten – ondertussen heb ik genoeg keer lang gebruikt, denk ik – zijn ook heel fragiel. Als er zo een beestje opduikt in onze huiskamer, dan krijg ik meestal de opdracht van mijn echtgenote om het zo snel mogelijk naar de muggenhemel te helpen. Ze zitten dan ook bij heel veel mensen in het vakje van ongedierte. Voor mensen met een gazon dat eerder thuishoort op een biljarttafel, kan dit kloppen. De larven van een langpootmug noemt men emelten en die zitten met duizenden in de bodem. Heel veel soorten, vooral vogels, lusten die beestjes wel en gaan er dan ook regelmatig naar op zoek. Op een kort gemaaid gazon is dat een stuk makkelijker dan in wat hoger gras. Dus maken ze gaten in dat ‘biljart’-gazon. Mijn advies: laat je gras wat hoger worden, dan zie je die gaatjes niet en hebben de vogels toch voedsel. Want die emelten gaan in jouw tuin blijven zitten. Daarbovenop krijg je op die manier ook wat meer andere soorten in je tuin.Maar we wijken af. Ik had net een opdracht gekregen van mijn vrouwtje. Tijd om in actie te schieten. Ik probeer die langpootmug dan voorzichtig te vangen. Dat lukt meestal vlot, want ze hebben de rare gewoonte om constant op dezelfde plaats tegen een raam te vliegen. Of naar een lamp in hun buurt. Lichtbronnen blijven op hen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen. Maar heel vaak sta ik na mijn vangst met een of meer van die lange – sorry, nog eens lang – poten tussen mijn vingers geklemd. Ze breken zo snel af. Volgens de kenners een techniek om vijanden met lege handen – poten of snavel in dit geval – naar huis te sturen. Of die poten er dan nadien weer aangroeien, weet ik niet. Maar een langpootmug met krukken ben ik voorlopig nog niet tegengekomen.(Foto's: Denise Dubois - Jos Vandebergh)