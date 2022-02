Neos Hoeselt trotseert Eunice

Er waren 48 inschrijvingen, van wie 35 kandidaat-wandelaars. Maar dat was buiten de verrassing van Eunice gerekend. Toch vertrokken 19 dappere leden om half twee voor een wandeling. Het traject was weliswaar ingekort en bosgebied werd vermeden. "Met een straffe wind op kop wandelden we richting het kunstwerk Inconcreto. Verder bergaf naar Werm, met zowaar een zweem van de zon. Maar dan op de terugweg verraste Eunice ons toch met een serieuze regenvlaag. Gelukkig konden we schuilen tegen een muur in Molenbroek. Slechts 5 minuten en we waren nat tot in onze schoenen. De wind deed een harde poging om onze broeken te drogen, maar het was schrap zetten om recht te blijven. Gelukkig stond de koffie al klaar in Ter Kommen. Met een lekker stuk vlaai en geanimeerde babbel werd het al snel tijd om terug naar onze veilige thuis te keren."