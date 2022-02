Jonge kunstenaars KANL aan de slag in kringwinkel

Pelt

Zondag vierden kunstacademies in heel Vlaanderen de Dag van de Academies. Dit jaar stond de dag in het teken van het hergebruik van materialen. Uiteraard deed de Kunstacademie Noord-Limburg (KANL) mee met een tentoonstelling en een werkatelier voor jongeren.

Om in het thema te blijven, werd er een demonstratie gegeven in kringwinkel ReTroFee, waar kleine en grote spullen een tweede leven krijgen. Leerlingen van de derde graad van het jongerenatelier en begeleidster Lien waren al enkele weken druk in de weer met de voorbereiding van de opendeurdag. "In de kringloopwinkel gingen jongeren eerst spullen uitzoeken", klinkt het. "Zo deden ze inspiratie op en konden ze aan de slag gaan." Het resultaat is te zien in de kringwinkel van Pelt.