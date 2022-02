Lummense scholen zetten thermostaat graadje lager, ook zwembad doet mee

Lummen

Op 17 februari was het Dikketruiendag, een actiedag van de Vlaamse overheid om op een actieve manier de klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Ook in Lummen kreeg deze dag heel wat aandacht.

Heel wat gemeentepersoneelsleden deden op een ludieke manier mee aan deze actie en zelfs de redders van het zwembad trokken een extra trui aan. De gemeente deed ook een oproep naar onder andere de scholen en per onderwijsniveau was er een leuke prijs. Ook in kleuter- en lagere school De Wegwijzer stond de thermostaat een graadje lager. “Maar de zon scheen en het was toch niet zo koud in onze klas 3B”, zegt Norah Deferm (8). “Voor de foto buiten was het wel eventjes fris.” klu