Zeldzame ooievaar ontsnapt door storm, maar landt … bij de leeuwen

Door storm Eunice viel vrijdag ook een dodelijk slachtoffer in dierenpark Pairi Daiza. Toen een boom op een volière viel, kon de zwart­snavelooievaar ontsnappen. Jammer genoeg landde hij in de leeuwenkooi, waar de ­natuur prompt haar gang ging. ‘We konden het dier jammer genoeg niet op tijd redden’, zegt woordvoerder Sven ­Watthy. ‘Het was de enige zwartsnavelooievaar die we hadden. Het is een zeldzaam dier dat in Japan leeft en met uitsterven bedreigd is.’

In de volière die geraakt werd door de boom zaten geen andere vogels. ‘Het is ­inderdaad de enige die ontsnapte.’ Wat de leeuwen normaal te eten krijgen? ‘Dode kippen.’ (csn)