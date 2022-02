Noord-Limburgse molenaars verzamelen in Lommel voor 16de Winterse Molendag

Lommel

Elk jaar komen de Noord-Limburgse molenaars samen voor een Winterse Molendag. In een beurtrol nodigen de vrijwillige molenaars hun collega‘s uit voor een babbel, een molenbezoek en een drankje.

Dit jaar waren de molenaars van de Leyssensmolen aan de beurt. Zij nodigden hun collega’s uit Pelt, Sint-Huibrechts-Lille, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel en Kaulille uit voor een gezellige namiddag. “Momenteel zijn we in Noord-Limburg met 26 vrijwillige molenaars”, zegt molenaar zegt Jos Nijs (78). “Er loopt momenteel een nieuwe cursus molenaar. Van deze stagiairs zijn er ook enkele aanwezig. Normaal moest deze bijeenkomst vorig jaar al doorgaan, maar corona stak daar een stokje voor.”

“De bedoeling van de molendag is dat we onderlinge banden aanhalen, gedachten uitwisselen, dezelfde molentaal spreken en gezellig genieten tussen pot en pint”, zegt Jos. “De Leyssensmolen heeft sinds 2013 haar nieuwe stek in de Katterijen. Haar windluwe vorige standplaats is ingenomen door een prachtige vlinder. Momenteel zijn we met zes molenaars actief op de Leyssensmolen, die dit jaar haar 225ste verjaardag viert. Tijdens de molenfeesten in mei zullen wij van deze gebeurtenis een feestje maken.” (nma)