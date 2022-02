Net op tijd om Borussia Dortmund te redden in Europa League? Erling Haaland traint eindelijk weer mee

Bij Borussia Dortmund heeft de Noorse steraanvaller Erling Haaland na een afwezigheid van zowat een maand vanwege spierproblemen een eerste groepstraining afgewerkt, zo werd maandag bekendgemaakt, drie dagen voor de terugwedstrijd van de tussenronde in de Europa League tegen Rangers. Het is nog onduidelijk of de Noor de selectie zal halen voor het duel van donderdag.

Haaland raakte geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Hoffenheim op 22 januari. Als hij de selectie haalt, kan hij Dortmund mogelijk helpen met een moeilijke opdracht in de Europa League: de Borussen moeten in Glasgow vol aan de bak na de 2-4 thuisnederlaag van vorige week. Haaland scoorde dit seizoen over alle competities heen al 23 keer in 20 wedstrijden.