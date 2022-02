As-Niel United (2B) boog tegen Boorsem een 0-3-achterstand alsnog om in een 3-3-gelijkspel. Met dank aan ‘joker’ Niels Tulleneers, die met de 1-3 het vuur bij de thuisploeg aanwakkerde. Joker, want de nu in Kenia wonende en werkende Tulleneers was voor acht dagen op familiebezoek en trok toch de voetbalschoenen aan.