VriendENtaal viert tiende verjaardag met fotowedstrijd in winkeletalages

Leopoldsburg

Om hun 10-jarig bestaan in de kijker te zetten, organiseerde VriendENtaal een fotowedstrijd in de etalages van enkele handelszaken.

Door de coronabeperkingen was het even zoeken naar een haalbare manier om de tiende verjaardag van het plaatselijk inburgeringsproject VriendENtaal af te sluiten. Vandaar het idee om in de etalages van een reeks handelszaken een fotowedstrijd te organiseren. In totaal werden 44 oplossingen ingestuurd waarvan er slechts twee volledig correct ingevuld werden. Brigitta Lenaerts en Greta Deruyck waren dan ook de winnaars en kregen zo een hotelovernachting cadeau. Tegelijk werden ook de vrijwilligers die het project begeleiden verrast met een geschenkpakket. sb