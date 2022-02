Spitsstrook E314 richting Limburg gaat eind deze week open

Na 10 maanden werken en twee maanden testen, wordt de spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot op de snelweg E314 vrijdag door Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) opengesteld. Met dit project zorgt Wegen en Verkeer voor meer verkeerscapaciteit op de E314 richting Limburg in de avondspits. Dat is noodzakelijk gebleken. Het is de zevende spitsstrook in Vlaanderen.

Toekomst

Dit stuk autosnelweg is volgens de minister klaargemaakt voor de toekomst. Naast de spitsstroken kreeg het wegdek in de twee rijrichtingen een grondige onderhoudsbeurt, werden 17 portieken met rijstrooksignalisatie geplaatst, werden geluidsschermen vervangen of nieuw geplaatst en kwamen er 29 pechhavens. Daar kunnen voertuigen met pech naar uitwijken zonder het verkeer te hinderen. Om de 750 meter ligt er zo een pechhaven. mm