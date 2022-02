Wellense kapoentjes houden van gekke bekken trekken

Wellen

De scouts en gidsen van Welsco Wellen hebben hun Kapoenen, draaien weer op volle toeren. De allerjongste leden mochten zich amuseren met trekken van gekke bekken. “De 6- en 7-jarigen vormen een fijne groep”, klinkt het bij de leiding. “Ze komen elke zondag samen om veel plezier te beleven.” In totaal telt de jeugdbeweging 150 leden. De leidingsploeg zet zich elke week hard in om de kinderen de tijd van hun leven te geven. De jongens en meisjes van 6 tot 17 jaar leven zich telkens uit en kunnen er - soms letterlijk - uitwaaien. De oudste leeftijdsgroep, de Givers, had voor de Kapoenen een activiteit in elkaar gestoken waarbij het er plezant aan toe ging. De groepsleiding klinkt trots: “We willen tegen al onze leiding ‘dikke merci’ zeggen, voor hun torenhoge inzet, zeker in deze coronatijden.”rudc