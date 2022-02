Leerlingen ’t Molenholleke genieten van skivakantie in Oostenrijk

Heusden-Zolder

De leerlingen van het zesde leerjaar van vrije basisschool ’t Molenholleke zijn veilig en coronavrij terug vanuit Oostenrijk.

“Door corona konden we vorig jaar niet op skireis”, zegt Katrien Fraiponts, beleidsmedewerker van de school. “Ook dit jaar was het spannend afwachten, omdat er in januari nog geen meerdaagse uitstappen mochten. Toen de maatregelen gewijzigd werden, hebben we besloten om een week later te vertrekken. Het was een hele voorbereiding die we in een week tijd rond moesten krijgen. We hebben in het zesde leerjaar momenteel kinderen jongeren en ouder dan 12 jaar. Voor beide groepen gelden andere regels. Voor ons vertrek hebben we een vrijwillig en kosteloos testmoment voorzien voor de leerlingen, waarbij alle ouders toegestemd hebben. Wij zijn ook zonder positieve leerlingen teruggekomen van onze reis. Toch wel iets uniek in deze tijden. De leerlingen hebben een fantastische reis achter de rug, waar ze nog lang van kunnen nagenieten. zb