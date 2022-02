VTM brengt ‘We Like To Party’ terug: Nicolas Caeyers duikt heropende nachtleven in

Ook in Limburg passeerde het even beruchte als legendarische JIMtv-programma wel eens.

VTM haalt We Like To Party vanonder het stof. TikTok-gezicht en muziekproducer Nicolas Caeyers zal het nachtleven intrekken om weinig diepgaande maar des te komische interviews af te nemen van beschonken mensen. Het programma was een hype in het begin van de jaren 2000.

Vanaf dinsdag 22 februari kan je op VTM GO naar de vernieuwde versie van het programma kijken. Nicolas Caeyers schuimt verschillende feestplekken in Vlaanderen af om beschonken babbels te doen en feestgangers te onderwerpen aan gekke opdrachten.

“Nu we eindelijk terug mogen dansen en feesten ben ik wel eens benieuwd hoe uitgelaten de feestmakers precies zijn”, vertelt Caeyers. “Ik ken het programma van vroeger maar ik ga er wel mijn eigen draai aan geven. Het wordt een mix van droge humor, interessante verhalen en de retro look and feel van vroeger.”

We Like To Party was jarenlang te zien op JIMtv - later JIM - en werd gepresenteerd door Dimitri Vantomme. In 2015 werd de muziekzender opgedoekt. Caeyers laat weten dat de bekende We Like To Party-jingle, die destijds door Regi gemaakt werd, ook vanonder het stof gehaald wordt.