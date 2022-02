Kleutertjes van ’t Goudhaantje vieren carnaval op de speelplaats

Nieuwerkerken

In normale tijden is de mini-carnavalstoet door de straten van Binderveld een van de hoogtepunten van het schooljaar voor de kinderen van kleuterschool ’t Goudhaantje. “Maar net zoals vorig jaar kon deze kleine stoet niet doorgaan door corona. Gelukkig hebben we samen met de juffen daar een creatieve oplossing voor gevonden. De kinderen mochten allemaal verkleed naar school komen, en op onze speelplaats vlogen de confetti en de slingers in het rond. Ze hebben ook allemaal zelf een leuk hoofddeksel gemaakt in de klas. En we doen nog even verder. De week voor de krokusvakantie voorzien we elke dag een gekke activiteit. En de vrijdag voor de start van de vakantie mogen ze zich nog een keer verkleden”, zo vertelt directrice Brigitte Schepers. (len)