Kunstige kinderen geven afgedankte spullen uit kringloopwinkel een nieuw leven

Lommel

Op zaterdag 19 februari was het Dag van de Academies. Op deze dag zetten allee 167 academies in Vlaanderen hun deuren telkens open. Het thema van dit jaar was remake. In Lommel werd er daarom de hele voormiddag open les gegeven in de kringloopwinkel.

Van afgedankte spullen uit de Pelthallen hadden de leerlingen nieuwe creaties gemaakt en voorwerpen gepimpt. Tijdens de open les werden er nog meer voorwerpen gepimpt. Zo maakten de leerlingen zelf hoeden en decoreerden ze broeken, schoenen en veel ander materiaal. In de kringloopwinkel werd het allemaal tentoongesteld.

Robbe Timmers (12) was een van de leerlingen die deelnam aan de open les. “Ik maakte van stof, karton en afgedankte voorwerpen een hoed met als thema Alice in Wonderland”, zegt hij. “Het was heel tof om te doen. Ik droom ervan om later mijn eigen kledingmerk te hebben. Zelf spullen gaan kiezen in de Pelthallen en daarmee dingen maken, was een superleuke opdracht. Ik kijk elke week wel uit naar de les.” (nma)