Shanti stelt nieuwe toeristische gids voor

Voeren

Shanti Peerboom-Huynen van de Toeristische Dienst heeft de nieuwste rijk geïllustreerde brochure ‘Magische momenten in Voeren’ voorgesteld. “Deze toeristische gids over Voerstreek werd op 25.000 exemplaren gedrukt en telt 100 bladzijden. De gids staat vol adembenemende foto‘s, praktische informatie over eet- en slaapgelegenheden, activiteiten, interessante adresjes om te bezoeken. Kortom alles wat je nodig hebt om je verblijf in de Voerstreek voor te bereiden”, zegt Shanti. “Voeren is een schitterend decor voor een wandeling of een fietstocht. Een streek met nostalgische vakwerkhuisjes, statige kastelen, kerken, kapellen. Je uitstappen of verblijf in Voeren begin je best in het Bezoekerscentrum in ‘s-Gravenvoeren. Op stap (individueel of met gids) langs praktische knooppunten ontdek je avontuurlijke of romantische plekjes. De gids geeft een overzicht van wandelingen, streekproducten, logies en praktische tips. Men kan een exemplaar bestellen via de webshop, mail of afhalen aan de balie van het infokantoor (Toerisme Voerstreek). (nm)

Bestellen kan via: https://voerstreekshop.be/nl/brochuregids.