Kinderen Sint-Martinus tellen af naar carnaval met gekke pruiken en hoofddeksels

Herk-de-Stad

Het was pruikentijd maandag in vrije basisschool Sint-Martinus in Herk-de-Stad. Blauwe pruiken, pruiken in de regenboogkleuren, linten in de haren…. Het was de start van de ‘Gekke Week’.

“Die Gekke Week organiseren wij elk jaar in de aanloop naar carnaval”, legt directeur Rohnny Michiels uit. “Elke dag mogen de kinderen dan met een ander verkleedattribuut naar school komen. Maandag is de dag van de gekke haren, dinsdag mogen de kinderen een flashy outfit aantrekken. Woensdag staat in het teken van de gekke brillen en donderdag is het uitkijken naar de gekke hoeden. Vrijdag is het tenslotte een groot verkleedfeest met een outfit naar keuze. Een stoet is er dit jaar niet, maar in de plaats daarvan houden we een verkiezing van de prins en prinses Sint-Martinus.” lw