Annemie leert kinderen van campus Tuinwijk hun buurt kennen

Hasselt

De derde- en vierdeklassers van basisschool campus Tuinwijk trekken er in deze periode regelmatig op uit, samen met stadsgids en wijkbewoonster Annemie Reysen. Die laat hen kennismaken met de rijke geschiedenis, de gebouwen en de monumenten in de Heilig-Hartwijk. “We hebben onder andere geleerd dat de huizen in de buurt van de school bijna 100 jaar geleden werden gebouwd en dat er in de beginjaren vooral militairen woonden van het Elfde-Linieregiment, die vanuit Luik naar Hasselt werden overgeplaatst”, zegt Siemen. “Ik voel dat dit de kinderen erg aanspreekt”, zegt Annemie. “Ze stellen gerichte vragen en ze letten heel goed op. Een van de jongens heeft me zelfs verbeterd toen ik een verkeerde geboortedatum gaf van een van de schilders naar wie een straat genoemd was. Wat bleek? Hij had al die naambordjes van Rubens, Teniers, Van Eyck en andere kunstenaars bestudeerd en de geboorte- en sterfdatums allemaal van buiten geleerd.” raru