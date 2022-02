Dante Vanzeir riskeert meer dan vier speeldagen schorsing voor vuistslag: “Zou het zelf ook nooit accepteren”

Dante Vanzeir (23) heeft voor het eerst gereageerd op het incident van afgelopen weekend tijdens Charleroi - Union. De spits van Union sloeg Charleroi-verdediger Valentine Ozornwafor in het gezicht. “Daar wil ik nu nog iets over kwijt”, zegt Vanzeir in een filmpje op sociale media. De spits van Union wordt rechtstreeks opgeroepen voor het Disciplinair Comité. Het lijkt er dus op dat hij meer dan vier speeldagen schorsing mag verwachten.