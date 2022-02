Mysterie in Dessel eindelijk ontrafeld: brief uit 50 jaar oud colaflesje geeft eindelijk geheimen prijs

Het mysterie van het Antwerpse Dessel is na dagenlang afwachten ontrafeld. Tijdens de afbraakwerken van de Spinhallen in Dessel was vorige week een bijzondere vondst gedaan: een colaflesje met een brief erin. De boodschap bleef vooralsnog geheim, want alle pogingen om de brief uit de fles te halen waren tot nu toe mislukt. Nu is het toch gelukt. De brief blijkt een ode te zijn aan de vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de bouw van de sporthal.

Vorige week deed schepen Herman Minnen (N-VA) de opmerkelijke vondst. In de ruïnes van de gesloopte Spinhallen diepte hij een colaflesje op dat tijdens de bouw ingemetseld werd in een muur aan de voordeur.

De fles uit 1974 bleek een brief te bevatten, maar die kon niet zonder slag of stoot gerecupereerd worden. Want het gemeentebestuur wilde het flesje niet kapotmaken.

“Het zou zonde zijn om de fles te breken, want het is eigenlijk geen gewoon flesje cola”, aldus Minnen. “De fles is sowieso bijna vijftig jaar oud, want de Spinhallen werden gebouwd in 1974. Bovendien is het flesje ook groter dan normaal, 76 centiliter.”

Van ver buiten de gemeentegrenzen ontving het lokale bestuur tips om de brief uit de fles te halen. Uiteindelijk lukte het met een lang pincet.

De brief blijkt een ode te zijn aan de vrijwilligers, die bijgedragen hebben aan de bouw van de Spinhallen in 1974. De tekst luidt als volgt:

“Deze sporthal is een bouw van onderlinge samenwerking tussen oud en jong. De bouwwerken vingen aan op 17 augustus 1974. Het grootste deel van het werk gebeurde door vrijwillige medewerking van jongeren en ouderen uit het Jeugdcentrum SPIN. De algemene leiding en het meeste werk gebeurde dank zij de vrijwillige medewerking van onze gepensioneerden: August BOECKX, bouwaannemer en zijn helpers Henri VAN BEERS en Victor GIJS. De algemene zorg berustte bij Juul THIJS, onderpastoor.”

