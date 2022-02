Leerlingen Spectrumcollege bouwen brievenbussen voor rusthuisbewoners

Beringen

De leerlingen uit het vierde jaar Houtbewerking van het Spectrumcollege in Beringen hebben zelf brievenbussen in elkaar gestoken voor de bewoners van woonzorgcentrum Sporenpark in Beringen-Mijn. Na er lang aan te werken op school, gingen ze het resultaat zelf vakkundig installeren op de toepasselijke afdeling Houtpark.

In een tijd waarin fysiek afstand houden en zorgen voor elkaar centraal staat, betekent het voor de bewoners van woonzorgcentra vaak veel om eens een brief of kaartje te ontvangen. Een van de ergotherapeuten van Sporenpark nam contact op met de houtafdeling van het Spectrumcollege om hier een project rond uit te werken. “Bewoners vinden het fijn om post te krijgen. Dus is het idee ontstaan om een brievenbus voor ieder van hen te ontwerpen”, zegt leerkracht en technisch adviseur van de houtafdeling Johan Vanden Eynde. “De leerlingen waren meteen enthousiast om met de opdracht aan de slag te gaan.”

Om de leerlingen bewust te maken van het nut van hun werk en waar het terechtkomt, gingen de leerkrachten samen met hen naar WZC Sporenpark om er de brievenbussen persoonlijk te plaatsen. “Het geeft me extra voldoening om iets te maken voor deze mensen omdat ze er echt iets aan hebben”, zegt Kenzo. De bewoners van de afdeling Houtpark zijn zelf ook bijzonder enthousiast over het initiatief. “De brievenbussen zijn niet alleen mooi, maar ook prachtig gemaakt”, vindt bewoner Jef Deferme. Uit dank voor hun harde werk werden de leerlingen en leerkrachten na de plaatsing van de brievenbussen getrakteerd op frietjes in het woonzorgcentrum.

© RR

© RR