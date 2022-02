Tongerse Schaakclub gaat jong talent in scholen zoeken

Tongeren

De Tongerse Schaakclub, die zo’n 20 leden telt, is op zoek naar jonge leden. “Daarom gaan we alle middelbare scholen bezoeken en ook de derde graad van de lagere scholen. We voorzien aparte lessen voor de jeugd. Daarnaast willen we ook vrouwen stimuleren om te komen schaken. Liefst tussen 21 en 40 jaar”, grapt voorzitter Johnny Cleuren uit Vlijtingen. Wolfgang is met zijn 81 lentes nog steeds het sterkste lid. Hij werd tot erevoorzitter gekroond. ”Onze club heeft een hele tijd stilgelegen door de coronapandemie, maar nu zijn we terug vertrokken. Ben je een schaker of wil je het leren? Iedereen is welkom, elke dinsdagavond van 19.30 tot 23 uur in brasserie Century in de Maastrichterstraat 148. Leeftijd en niveau zijn niet belangrijk”, weet Johnny. diro