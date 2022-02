Beringen

Tijdens de Week tegen Pesten doet basisschool Straf! in Beringen ook mee aan de Stip It-actie. “Elke dag gaan we dansen op het anti-pestliedje en informeren we de leerlingen over pesten en pestgedrag op schoo”, zegt juf Hatice. “Vrijdag gaan we met de hele school dansen tegen pesten. Elk kind kreeg alvast vier stippen op zijn of haar hand, het symbool tegen pesten.” zb