Stad laat twee Genkse handcarwashes sluiten: “malafide”

Twee handcarwashes in Genk moeten sluiten van het stadsbestuur van Genk. Tijdens een controle bleken de uitbaters niet in orde te zijn met de vergunningen. Er werden vijf inbreuken vastgesteld.

De flexcontrole werd zaterdag uitgevoerd.“Controles in het verleden leidden tot veroordelingen onder andere inzake mensenhandel, arbeidsuitbuiting en bestuurlijke sluitingen”, zegt burgemeester Wim Dries. “Daarom ook die bestuurlijke controles en een aangepast reglement.” Vanaf 1 juli 2021 gold in Genk een nieuw uitbatingsreglement.

Drie handcarwashes werden zaterdag gecontroleerd. Twee daarvan hadden geen uitbatingsvergunning. “Wij zien er sterk op toe dat de handcarwashes alle wettelijke normen en voorschriften naleven”, gaat schepen van Economie Toon Vandeurzen verder. “Anders dreigt oneerlijke concurrentie in de sector en dat is nefast voor al de carwashes die wel in regel zijn. Dat controle nodig is, blijkt uit het feit dat de stadsdiensten geen enkele aanvraag ontvingen voor een uitbatingsvergunning. Nochtans was er voor de sector, zowel voor de nieuwe als voor de al gevestigde carwashes, een overgangsperiode voorzien om alles in orde te brengen. ” En dat bleken twee uitbaters dus niet te hebben gedaan. (cn)