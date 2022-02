Kleuters Daltonschool schilderen dertig mezenhuisjes

Hasselt

In de Dalton2 school zijn de kinderen uit de tweede en derde kleuterklas van meester Tom druk aan het schilderen. “Wij dragen als school de natuur hoog in ons vaandel en een van de dingen die we doen om te ‘vergroenen’ is 30 mezenkastjes tegen de gevel van de school hangen. Daar maken trouwens al sinds jaar en dag ook de zwaluwen hun nest”, legt waarnemend directrice Eveline Gelders uit. “De vogelwoningen, die in mekaar geknutseld werden door de leerlingen van de derde graad, willen we zo mooi mogelijk maken en daarom mogen de kleuters ze beschilderen naar een zelf gekozen ontwerp.” En de kleuters van meester Tom, die weten bijzonder goed wat ze willen. Zo zijn Emiel en Thibau voetbalfans en dus krijgt hun nestkastje een Belgische Rode-Duivelsvlag. Elias en Nina kiezen voor hartjes. Zijn ze misschien een beetje verliefd? Nee, dat niet”, zegt Nina. “We vinden hartjes gewoon erg leuk!” (raru)