Dylan Teuns geraakt niet tijdig fit voor Omloop

“Mijn zeven dagen van quarantaine zijn voorbij, maar op de fiets gaat het nog niet naar behoren”, stelt Teuns, die vorige week niet al te veel last ondervond van zijn covidbesmetting. “Ik voel me nog lang niet klaar om het koersen te hervatten. Een streefdatum heb ik nog niet in gedachten, maar een rentree in Parijs-Nice (6 tot 13 maart, nvdr.) acht ik uitgesloten. Die rittenkoers komt nog te vroeg”, verklaart de Halenaar.

Van Teuns’ voorjaarsdoelen blijven enkel nog de Ronde van Vlaanderen (3 april), Amstel Gold Race (10 april), de Brabantse Pijl (13 april), de Waalse Pijl (20 april) en Luik-Bastenaken-Luik (24 april) over.

“We zullen de puzzel moeten overdenken. Maar zo snel mogelijk weer in vorm raken primeert nu”, besluit Dylan.