Mark Cavendish klopt Jasper Philipsen in prachtig sprintduel in UAE Tour

Mark Cavendish heeft met een indrukwekkende sprint de tweede etappe in de UAE Tour gewonnen. Na een halve wandeletappe was de Brit van Quick-Step Alpha Vinyl nipt sneller dan Jasper Philipsen. De Duitser Pascal Ackermann kwam als derde over de streep in Abu Dhabi. Philipsen blijft wel leider in de ronde van het Midden-Oosten.

Zondag werd gesprint om de zege in de openingsetappe en dat leek maandag niet anders. Op een parcours zonder noemenswaardige hoogtemeters of hindernissen mochten de snelle mannen zich opnieuw opmaken voor een koninklijke spurt. Jasper Philipsen wilde twee op twee scoren, maar daarvoor moest hij wel afrekenen met topsprinters als Arnaud Démare, Dylan Groenewegen, Sam Bennett, Mark Cavendish, Pascal Ackermann en Elia Viviani.

De renners vertrokken in Abu Dhabi en na een lus van 173 kilometer zouden ze ook weer finishen in de hoofdstad. Na enkele schermutselingen in de openingsfase ontstond een kopgroep van slechts twee renners. Twee ploegmaats van Gazprom - RusVelo zelfs: de Tsjech Michael Kukrle en de Rus Dimitri Strakhov, die ook in de eerste etappe in de vroege vlucht zat maar daar onfortuinlijk wegviel door een lekke band. Geen twee zonder drie moet de Russische continentale ploeg gedacht hebben, want vijftien kilometer later maakte ook Pavel Kochetkov de sprong naar zijn twee teamgenoten. Drie renners van dezelfde ploeg alleen voorop, het is iets wat je niet elke dag ziet.

Met nog honderd kilometer te gaan werd in het peloton een eerste waaierpoging ondernomen, zonder succes. Wellicht vonden de meeste ploegen het nog iets te ver van de streep. Het verschil met de koplopers liep hierdoor wel terug tot anderhalve minuut.

Wandeletappe

Over eindeloze rechte wegen op een biljartvlak parcours zetten de renners toch naar het Formule 1-circuit van Yas Marina, op 40 kilometer van de aankomst. In de aanloop naar het circuit zouden de renners de wind vol in de flank krijgen. Met de stevige wind die over de zanderige wegen waait, leken waaiers niet tegen te houden. Dat beseften ook de drie koplopers, want plots hielden ze de benen stil om zich te laten inlopen door het peloton. De taak van Dmitry Strakhov (Gazprom-Rusvelo) zat erop: hij sprokkelde onderweg de nodige bonificatieseconden en stond zo virtueel aan de leiding van het algemeen klassement.

Ondanks het waaieralarm was in het peloton van nervositeit geen enkele sprake. Met een slakkengangetje reden de renners richting de finish in Abu Dhabi Breakwater. Leider Jasper Philipsen had zin in een grapje en toonde dat hij zelfs al lopend het tempo volgen.

Waaiers kwamen er uiteindelijk niet meer en in de slotkilometers formeerden de sprintersploegen formeerden zich. Langs beide kanten van de weg zetten verschillende ploegen een sprinttrein op, maar het was uiteindelijk de trein van Groupama - FDJ die het beste timede. Mark Cavendish zat goed gepositioneerd en zette al van ver aan. Leider Jasper Philipsen zat in zijn wiel, kwam er met enkele wilde rukken langs en we kregen een schitterende mano-a-mano te zien. De Belg van Alpecin - Fenix geraakte er uiteindelijk net niet meer over en zo mocht Cavendish het zegegebaar maken. Een spurt om van te smullen.

Reactie Jasper Philipsen: “Als sprinter wil je altijd winnen”

“Het was een heel hectische finale. Ik verloor mijn ploeggenoten een beetje en daardoor zat ik met nog 200 meter te gaan een beetje te ver”, vertelde de 23-jarige Philipsen na afloop. “Er was enorm veel tegenwind dus het was een zware spurt. Op het einde was het nog nipt en spannend, maar ik denk dat Mark (Cavendish red.) gewoon iets beter timede. Hij was de beste vandaag.”

Met een eerste en een tweede plaats bewijst Philipsen wel in goede vorm te verkeren zo vroeg in het seizoen. Met zijn tweede plek vandaag behoudt hij ook zijn rode leiderstrui in de UAE Tour. “Dat ik leider blijf is mooi, maar als sprinter wil je altijd winnen. Ik ben dus toch een beetje ontgoocheld over vandaag. Misschien dat we enkele kleine foutjes hebben gemaakt, maar dat hoort nu eenmaal bij sprinten.”

Dinsdag krijgen de renners in het Midden-Oosten een korte tijdrit van negen kilometer voor de kiezen.