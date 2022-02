Leerlingen ’t Laantje sluiten campagne af met fluowandeling

Alken

Als afsluiter van een maandenlange bewustmakingscampagne gingen de leerlingen van basisschool ’t Laantje op fluotocht. “We zijn in november gestart en willen in vier stappen aandacht schenken aan zichtbaarheid in het verkeer”, vertelt directeur Robin. “Na de herfstvakantie waren er flitscontroles waarbij we het aantal dragers van fluohesjes mooi zagen stijgen.” In ’t Laantje werd er een fluogang gemaakt. De kinderen konden ook meedoen aan de straatbingo om zo de schoolomgeving beter te leren kennen. Alles werd gekoppeld aan een online wedstrijd. “De laatste stap was het maken van een luchtfoto met bordjes over de actie. Ik ben trots op onze leerlingen en leerkrachten omdat we zo weeral stappen vooruit zetten inzake verkeersveiligheid”, besluit een trotse directeur. rudc