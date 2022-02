Getest: chocolate chip cookies bakken in de mircrogolfoven

Wanneer je de microgolf enkel gebruikt voor het opwarmen van kant-en-klare maaltijden of soep, think again. Het keukenapparaat blijkt ook heel geschikt voor het bakken van koekjes.

Een snelle cake bakken in een koffiemok in de microgolf kennen we al langer. Maar de trend van de mug cakes is al eventjes voorbij en, omdat het ding stof stond te vangen in mijn keuken, leek het een goed idee om ‘m terug te gebruiken voor het bakken van... een koekje.

Nu ben ik zelf niet op het idee gekomen om de oven aan de kant te laten staan en mijn koekjes te bakken in een micorogolf, maar de video van foodblogster Laurence Bemelmans – ook wel bekend als As cooked by Ginger – maakte nieuwsgierig.

Wanneer ik normaal gezien koekjes bak, kost dat meestal veel tijd en ziet de keuken eruit alsof er een bom in is ontploft.

Maar “binnen de 6 minuten je tanden in deze giant cookie zetten”, zoals Laurence zegt, leek me wel wat. De ingrediënten heeft iedereen die wel eens chocolate chip cookies heeft gebakken wel in huis:

- 50 g bloem- 1/4 tl bakpoeder- 1 à 1,5 el siroop naar keuze (agave, ahorn ...)- 30 g gesmolten boter- chocolate chips (liefst dikke stukken, maar kies maar)

Zo maak je een giant cookie

Meng alle ingrediënten en kneed ze tot een kleine bal van deeg. Druk de boel een beetje plat, leg op een vel bakpapier en bak 70 seconden in de microgolf. Je keuken begint te geuren afslof er 20 koekjes in de oven aan het bakken zijn. Laat het koekje eventjes afkoelen en eet direct op. Het is volgens Laurence niet de bedoeling om het koekje uren te laten liggen, want daar wordt het blijkbaar niet lekkerder van. Die kans heeft het ook niet gekregen, want het koekje is lauw – wanneer de chocolade nog is gesmolten het allerlekkerst!

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lai-Wah Chong