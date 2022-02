Zes-, twaalf- en achttienjarigen ontvangen verrassingspakket van de Jeugddienst

Riemst

Elk kind uit Riemst dat dit jaar zijn zesde of twaalfde verjaardag viert, ontvangt van de gemeentelijke Jeugddienst een verjaardagskaart. Wanneer de jarige zich met deze kaart aanbiedt bij de jeugddienst in de Villa Neven aan de Tongersesteenweg, ontvangt hij of zij een goodiebag. Die goodiebag zit boordevol aantrekkelijke gadgets en heel wat informatie - zowel voor de kinderen als voor de ouders - over de gemeentelijke diensten en hun partners. Jeugdconsulent Elien Severens (links op de foto): “Het is niet alleen een leuke verrassing voor de Riemstse kinderen, maar op die manier maken ze ook kennis met onze vrijetijdsdiensten en met de mensen erachter. Vermeldenswaard is ook dat we in juni eveneens een pakket zullen versturen naar alle jongeren die dit jaar achttien worden.” De voorbije weken kwamen reeds heel wat kinderen hun verjaardagsgeschenk afhalen. “De cadeautjes liggen klaar bij het onthaal in Villa Neven en kunnen afgehaald worden tijdens de openingsuren” aldus Elien. (eva)