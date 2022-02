Gentse ex-praeses veroordeeld voor seksueel misbruik van twee studentes: M.G (26) sloeg telkens toe wanneer ze sliepen

Het Openbaar Ministerie zei eerder al dat er bij de dader sprake was van een patroon. De slachtoffers waren telkens dronken en konden zich dus niet verzetten. Bovendien sliepen ze, waardoor ze door de dader verrast werden. Er werd een celstraf van één jaar gevraagd, weliswaar met uitstel en gekoppeld aan voorwaarden. M.G. kreeg uiteindelijk 14 maanden met uitstel voor verkrachting en aanranding van twee studentes. Hij werd ook verdacht van aanranding van een derde jonge vrouw, maar daarvoor werd hij vrijgesproken wegens twijfel. De feiten vonden plaats tussen 2017 en 2019. Het laatste feit vond plaats aan de Blaarmeersen na een nachtelijke zwempartij.

M.G. was indertijd praeses van de Gentse Biologische Kring (GBK), waar ook de drie slachtoffers lid van waren. De feiten gebeurden steeds volgens een vast stramien: M.G. ging samen met de dames naar studentenfeestjes waar de drank rijkelijk vloeide. Nadien bleef hij bij hen slapen omdat hij zelf geen kot had in Gent en vergreep hij zich aan hen. “De beklaagde maakte flagrant misbruik van de slachtoffers door ongewild seksuele handelingen te stellen als ze aan het slapen waren”, stelde de rechtbankvoorzitter. “De impact op de studentengemeenschap moet ook niet onderschat worden. De beklaagde ziet de ernst van de feiten ook onvoldoende in.” Aan de rechter zei de ex-praeses tijdens de behandeling van de zaak namelijk het volgende: “We waren dronken. Ik heb niet veel herinneringen, alleen dat mijn penis opeens in haar zat.”

Begeleiding

M.G. kreeg naast zijn celstraf nog bijkomende voorwaarden opgelegd. Hij moet immers een gespecialiseerde begeleiding volgen voor zijn psychoseksuele problematiek. Hij mag ook geen contact hebben met de slachtoffers en moet hen vergoeden. Die schadevergoeding zal later nog bepaald worden.