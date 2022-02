Huis onbewoonbaar in Zonhoven nadat storm dak eraf blaast

Bewoners van een huis in de Schelstraat in Zonhoven zijn maandagochtend elders moeten gaan slapen nadat de storm het dak van hun huis had geblazen. De brokstukken kwamen op de weg terecht. Het huis is voorlopig onbewoonbaar.

De melding kwam even voor 1 uur binnen bij de hulpdiensten. Een dak was volgens de eerste melding op de rijbaan terechtgekomen. Niemand raakte gewond. De bewoners werden elders opgevangen.

Volgens buurtbewoners sloeg de storm om even voor middernacht toe. “Ik zat net op toilet”, zegt een buurvrouw. “Plots hoorde ik een gekraak en geraas. Eerst wist ik niet wat er gebeurd was. Tot we buiten gingen kijken. Toen zagen we dat het dak het begeven had. Verschrikkelijk. Zoiets wil een mens niet meemaken.”

De straat werd afgesloten tot de brandweer alle brokstukken had opgeruimd. Het gebouw is voorlopig niet bewoonbaar. cn