Jamal Edwards, de muziekmogol die onder meer Ed Sheeran lanceerde, overleden op 31-jarige leeftijd

De Britse muziekmogol Jamal Edwards is zondag op 31-jarige leeftijd overleden. De man was niet alleen dj, maar onder meer ook de oprichter van SBTV, een online muziekplatform dat de carrières van artiesten als Ed Sheeran, Jessie J, Stormzy, Dave en Skepta hielp lanceren.

Edwards, de zoon van zangeres en ‘Loose Women’-presentatrice Brenda Edwards, was een pionier in de Britse rap- en grimemuziek. In 2014 werd hij benoemd tot ‘Member of the British Empire’ (MBE) , voor zijn bijdrage aan de muziekwereld. Naast oprichter van SBTV was hij ook ambassadeur van ‘The Prince’s Trust’, een liefdadigheidsinstelling die gerund wordt door de Britse kroonprins Charles en jongeren helpt bij het opzetten van een eigen bedrijf.

Edwards woonde eerder deze maand nog de Brit Awards bij en zou zaterdagavond nog een dj-optreden hebben gegeven in Noord-Londen. Zondagochtend zou hij volgens zijn moeder om het leven gekomen zijn door een “plotse ziekte”. Meer details over de doodsoorzaak zijn nog niet bekend.