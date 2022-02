Carnavalisten wandelen al zingend door de straten in Rekem

Lanaken

De carnavalisten van carnavalsvereniging De Brikkebekkers in Rekem maken zich klaar om hun dorp om te toveren in een echt carnavalsdorp. “Er is geen stoet, maar wel een van oudsher bekende dialectmis op zondag”, zegt Marc Stevens van de carnavalsvereniging. “Aansluitend volgt er dan vanaf 14.11 uur het vastelaôvend zènge. Al wandelend kan je de omloop van de stoet aandoen om onderweg op een 7-tal plaatsen uit volle borst te zingen en je kaart af te stempelen. Zo maken deelnemers kans op mooie prijzen.”

De prins en zijn gevolg testten de route afgelopen weekend al grondig uit. Voor Prins Bert II is het duidelijk: “In Rekem bars e f’antastisch Rèkems fiejs los.” Een feest dat vrijdag losbarst en doorgaat tot en met Rosenmontagg. Met veel optredens en gezelligheid op het kerkplein in Rekem. joge