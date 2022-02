WZC Huize Lieve Moenssens laat bewoners hun trouwdag opnieuw beleven

Dilsen-Stokkem

In woonzorgcentrum Huize Lieve Moenssens hebben de begeleiders de bewoners teruggebracht naar hun huwelijksdag. “Dat is erg lang geleden”, zegt Julia Bisschops-Vossen uit Stokkem. “Ik ben gehuwd in 1957 in een roze trouwkleed. Dat was toen mode.” Dat kunnen de zussen Jeanne (88) en Gertrude Wevers (92) uit Dorne beamen. “Wij zijn nog in het zwart getrouwd”, lachen ze. “Voor de heren is er niet veel veranderd”, zegt Louis Vanduren uit Lanklaar. “Mijn kostuum van de jaren stilletjes is nu nog mode.”

“Ik ben in 1957 wel in een mooi wit kleed getrouwd”, zegt Ida Clothilde Geebelen (93). “Dat was in de kerk in Rotem. Nu mogen we twee weken lang in een modemuseum vertoeven. Zelfs onze pastoor, een medebewoner, zit tussen de trouwjurken.” Een ruimte in het woonzorgcentrum werd dan ook ingericht tot een heus museum met trouwjurken, foto’s, trouwboekjes en herinneringen uit de tijd dat de bewoners smoorverliefd waren. “Eén bewoonster had nog haar trouwjurk van 1963”, vertelt begeleidster Chantal Janssen. “Dat is wel uniek. De jurk maakt deel uit van ons tijdelijk museum.”

Jos Dewinter en Toke Mulders uit Dorne zijn beiden 75 jaar en wonen als stel samen in Huize Lieve Moenssens. “Ook al past mijn trouwjurk niet meer, we houden nog heel veel van elkaar”, lacht Toke. mmd