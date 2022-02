Het Vincentje blaast 25 kaarsjes uit

Borgloon

Vijftien medewerkers geven graag hun vrije tijd aan de werking van Het Vincentje in het kerkje van Broekom. De vrijwilligers zetten er volop in op kleding en voeding voor de minderbedeelden. De Lonenaren komen er hun tweedehands kledij doneren. Alles wordt er netjes gecontroleerd en gesorteerd. “Er zijn heel veel schenkingen; we kunnen het nauwelijks aan”, klinkt het. “En eigenlijk mag iedereen komen kopen. Zo willen we een beetje ingaan tegen de wegwerpmaatschappij.” Daarnaast biedt het Vincentje ook tweewekelijks voedselpakketten aan. Ze krijgen daarvoor de hulp van Rotary. “Op basis van de grootte van het gezin maken we de pakketjes klaar. Dankzij de supermarkten in onze regio en het fruitbedrijf Nicolaï kunnen we dit blijven doen. We zijn na 25 jaar werking dankbaar dat we dit alles kunnen blijven realiseren.” rudc