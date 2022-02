Leerlingen De Moppies organiseren inzamelactie voor verwaarloosde hondjes

Bilzen

In Mopertingen sprongen afgelopen week de leerlingen van basisschool De Moppies in de bres voor de verwaarloosde honden die eerder werden aangetroffen in Lanaken. “We steunen al jaren allerhande dierenprojecten, zo adopteerden we een tijd geleden nog een koala. Om de vzw Dino, die de verzwakte hondjes heeft opgevangen, te helpen, zijn we een inzamelactie gestart. Met de centjes gaan we hondenbrokken aankopen”, vertelt juf Christel. “We helpen allemaal mee aan deze actie”, vertelt leerling Matisse Steegen (8). “Ik heb zelf een hond en ik vind dat alle honden een goede verzorging verdienen.” In de school werd ook een ruimte voorzien om hondenvoedsel te verzamelen. Juf Lucia: “De actie leverde al 300 kilo hondenbrokken op. De dierenspeciaalzaak Vitapetfood schenkt nog eens 40 kilo extra voedsel voor elke 100 kilo die we inzamelen.” (joge)