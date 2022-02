De Heibloem geselecteerd voor Europees kampioenschap baton twirling in Frankrijk

Oudsbergen

De Heibloem Meeuwen is geselecteerd voor het EK baton twirling in Frankrijk. “We zijn heel erg blij met de selectie, onze grote afspraak met de toptwirlers uit Europa”, klinkt bij het team en de solisten.

Na een lange coronatijd, waarin trainen moeilijk was en andere activiteiten niet konden, hebben de twirlers van De Heidebloem alles gedaan om op niveau te blijven. Nu hangt er natuurlijk ook een aardig prijskaartje aan de reis en het verblijf. “Daarom verkopen we Milka-koekjes”, klinkt het. Een heel pakket kost 9 euro. Wil je Twirling De Heibloem steunen? Stuur dan een bericht naar de Facebookpagina van Veerle Kerkhofs of naar kelly_hoogmartens@hotmail.com. rdr