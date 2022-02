Vrouwenmishandelaar staat terecht voor slagen aan wijkagente: dertig agenten wonen zitting bij

Op 18 november 2021 werd de wijkagente van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst op straat in Riemst aangevallen door de beruchte dertiger. De vrouw werd om een nog onbekende reden op het hoofd geslagen waardoor ze neerviel. Daarna kreeg ze onophoudelijke stampen en slagen. De razende man verkeerde in dronken toestand toen hij werd gearresteerd.

Maandag zakte de echtgenoot van de agente samen met advocaat meester Erik Schellingen en een dertigtal inspecteurs af naar de Tongerse correctionele rechtbank. De politieagenten wilden zo hun collega steunen en een signaal geven dat geweld ten aanzien van inspecteurs niet getolereerd kan worden.

Tijdens de zitting vroeg meester Schellingen om de zaak nog niet te behandelen en eerst een geneesheer-deskundige aan te stellen om zijn cliënte te onderzoeken. “We zijn drie maanden verder, maar mijn cliënte heeft nog steeds een volledige arbeidsongeschiktheid. Ze kampt met posttraumatische stress. Ze kan het niet aan om hier aanwezig te zijn omdat ze nog steeds zwaar onder de indruk is van de feiten.” De advocaat bracht medische attesten bij van de psycholoog van het stressteam van de federale politie.

Geweld tegenover vrouwen

De dertiger woont al jaren in Millen en is gekend bij de politiediensten voor zijn losse handjes. Vooral het geweld tegenover vrouwen blijkt een constante bij de man. Zo werd hij in maart 2020 al door de Tongerse rechter veroordeeld tot veertien maanden cel met uitstel omdat hij de zware mishandeling van zijn twee partners, met wie hij een polyamoureuze relatie heeft, filmde en live op Facebook deelde. Op de hallucinante beelden waren ook enkele van zijn elf kinderen te zien terwijl hij als een wilde tekeerging in de gezinswoning.

Op 7 maart spreekt de rechter een vonnis uit waarin hij de deskundige zal aanstellen. Sinds de geweldpleging zit de dertiger in voorhechtenis.