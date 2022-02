Orde van de Commeduur brengt toch carnavalsfeer in de stad

SINT-TRUIDEN

Nooit eerder kleurde de stad zo geel en blauw om de carnavalsmeerdaagse aan te kondigen. De knaldrang is ook onder de Sint-Truidense bevolking groot. Maar liefst 100 winkelpanden, horecazaken en particuliere carnavalisten hebben via de Koninklijke Orde van de Commeduur een carnavalspakket aangevraagd en daarmee hun winkelpand, staminee of woning versierd. In het vroegere Huis van de Ondernemer in de Stapelstraat 100 heeft de Raad van Elf een mini-tentoonstelling opgebouwd. Ondanks dat er geen 76ste Verloren Maandagstoet door de straten trekt, wil de Commeduur met al deze kleurrijke inspanningen de stad toch een echt carnavalsgevoel geven. Want ook zonder stoet, viert Sint-Truiden carnaval. (jcr)