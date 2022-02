Dan toch een mini-indoorseizoen voor Nafi Thiam, die 60m horden loopt op BK

Nafi Thiam loopt zaterdag de 60 meter horden op het BK indooratletiek in Louvain-la-Neuve. Dat blijkt uit de inschrijvingslijsten die maandag gepubliceerd zijn door Belgian Athletics.

Eerder had Roger Lespagnard, de coach van de tweevoudige olympische kampioene op de zevenkamp, laten uitschijnen dat een indoorseizoen niet aan de orde was, omdat Thiam na een lange vakantie pas laat aan haar wintertrainingen begonnen was. Nu komt er dus toch een klein uitstapje naar de indoorhal. Noor Vidts, collega-meerkampster van Thiam, loopt zaterdag eveneens de 60m horden, net als specialiste Anne Zagré.

Cynthia Bolingo maakt een uitstapje naar de 60 meter. Paulien Couckuyt opent haar seizoen met een 400 meter en is meteen favoriete in afwezigheid van de andere Belgian Cheetahs. Imke Vervaet loopt de 200 meter.

Bij de mannen gaan Jonathan Sacoor en Alexander Doom de strijd aan op de 400 meter.