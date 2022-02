Wandelvergadering Natuurpunt leidt naar landduin van Wild-wandelpark

Houthalen-Helchteren

Zaterdag hield de lokale afdeling van Natuurpunt een wandelvergadering in het Wild- en Wandelpark. Speciale gast was Hanne Mengels van het Regionaal Landschap Lage Kempen. Onderweg gaf ze uitleg over de drastische veranderingen die op stapel staan.

“In september gaan hier 13,5 hectare bomen tegen de vlakte”, vertelde Mengels. “Samen met de gemeente gaan we de stuifduinen herstellen.” De 40.000 wandelaars die hier jaarlijks voorbij wandelen, zullen aardig opkijken van deze metamorfose. “De duinengordel van de Noordzee tot in Nederland en Denemarken is een uniek gebied in Europa. We krijgen van Europa 250.000 euro subsidie om alles in te herstellen zoals het er ooit uitzag in de ijstijd. Minder bomen zijn niet automatisch slechter voor het klimaat. Er is dan niet alleen het sponseffect van de bodem dat het water beter vasthoudt, maar ook het veen dat even goed CO2 opneemt.”

René Vanderheyden (74) werd tijdens de wandeling vooral herinnerd aan de tijd van zijn jeugd. “Als kind speelden we hier verstoppertje op de witte berg, zoals we het hier noemden. Ik weet nog dat de meisjes hier kwamen zonnen. Daar hadden we toen nog geen oog voor.” jli