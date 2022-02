Genkse kinderen leren STEM-technieken tijdens workshops vzw Optimum

Genk

Met de 100.000 euro steun vanuit de Burgerbudgetten biedt de vzw Optimum kinderen tussen 6 en 12 jaar voor 4 euro per workshop STEM-technieken aan. Aan de hand van praktische proeven, bouwpakketten en experimenten kunnen ze er een nieuwe wereld leren kennen.

“Hier krijg je meer dan in een jeugdhuis”, zegt schepen van Wijken Alessandro Cucchiara die het project samen met schepen van Financiën Yilmaz Kurtal voorstelde. “De Burgerbudgetten geven de kinderen de kans om uitdagingen aan te gaan en ze zo te helpen in hun talentontwikkeling. Er is ook taal- en studiebegeleiding voorzien. De vzw Optimum heeft haar lokalen in de voormalige gebouwen van Regina Mundi in het centrum van Genk. We hopen vooral ook dat kinderen en jongeren uit de wijken hier op afkomen.”

Vanaf maart start de vzw met het verborgen cameraproject You can-did. Aan de hand van grappige filmpjes, sociale experimenten en straatinterviews gaan ze het positief imago van Genk versterken. Het project is bestemd voor jongeren tussen 15 en 21 jaar. Meer info is terug te vinden via de facebookpagina van Optimum Limburg. cn