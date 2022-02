100 kaarsjes voor Tinneke: “Ik tap nog graag moppen”

Wellen

Hubertine Govaerts vierde samen met haar familie op 18 februari haar honderdste verjaardag. Ze verblijft sinds drie jaar in wzc De Bloken in Wellen, maar woonde jarenlang in de Snoekstraat in Alken. Daar zag ze ook het levenslicht, op 18 februari 1922. “We waren thuis met 6 kinderen”, vertelt Hubertine. “Als kind leerde ik op de boerderij de handen uit de mouwen te steken. In de jaren ‘50 heb ik dan zelf het café ‘In de Snoek’ uitgebaat. Alkenaren konden bij mij altijd terecht voor een frisse Cristal en een heerlijke portie mosselen-friet. Later ben ik met een kruidenierswinkeltje begonnen.”

Naast haar druk beroepsleven zorgde Hubertine met veel liefde voor haar vijfkoppige kroost. Met haar echtgenoot Robert Timmermans had ze een gedeelde passie: hun bloementuin. In mei 1992 vierde het koppel hun gouden bruiloft met de hele buurt. Robert overleed op 10 februari 2000. Hubertine is nog steeds een alerte dame. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen kennen haar als een goedlachse en soms ietwat ondeugende vrouw. “Ja, ik tap nog graag moppen”, geeft Hubertine toe. “Maar ik heb ook mijn ernstige kant. Zo heb ik toch mijn twijfels bij de maanlanding van 1969.” In het woonzorgcentrum is Tinneke de op één na oudste bewoner. Die titel draagt ze met veel trots. En haar geheim om een eeuwelinge te worden? “Goed eten en tevreden zijn met wat het leven je brengt! Zo geniet ik nog elke dag van wat er zich hier buiten op straat afspeelt”, besluit ze. (rudc)

Geboortedatum: 18 februari 1922

Geboorteplaats: Alken

Huidige woonplaats: Wellen, wzc De Bloken

Beroep: café-uitbaatster en winkelhouder

Echtgenoot: Robert Timmermans

Kinderen: Marcel, Mayke, Mariette, Rigo en Tony

8 kleinkinderen