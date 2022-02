Resem Fiatjes gestolen in Maasland: alles wijst in de richting van een georganiseerde bende

De politie Lanaken-Maasmechelen vermoedt dat er een georganiseerde bende bezig is met het stelen van Fiatjes type Abarth. Dit na een reeks feiten in de zone. Aan eigenaars van deze auto’s wordt nu gevraagd extra alert te zijn

De politie werd de laatste tijd geconfronteerd met een reeks diefstallen van Fiat type Abarth. Uit onderzoek is intussen gebleken dat de auto’s onmiddellijk na de diefstal naar Nederland worden gebracht. Alles wijst in de richting van een georganiseerde groep die zich bezighoudt met deze feiten. Het wordt niet uitgesloten dat de auto’s voor de onderdelen worden gestolen.

Alert

Daarom doet de politie nu een oproep naar eigenaars en clubs van deze auto’s om alert te zijn. Aan hun wordt ook gevraagd dat als ze informatie hebben over de diefstallen of over het te koop aanbieden van onderdelen van verdachte herkomst, dit onmiddellijk te melden bij politie van hun woonplaats of via politie LaMa op het telefoonnummer 089/47.47.47 of info@politielama.be mm