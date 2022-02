Pastoor Louis Maus neemt afscheid van parochie Meeuwen-Gruitrode

Oudsbergen

De parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode nam zondag afscheid van pastoor Louis Maus (80), met wie ze 27 jaar lang een goede band hadden. Als Antwerpenaar voelde hij zich thuis in Limburg. Eerst in Wijshagen, later in Meeuwen-Gruitrode.

De vijf parochies kijken terug op een prettige samenwerking. “Hij is integer mens en een pastoor die mensen verbindt, met oprechte vriendschap en interesse voor iedereen”, zegt Vital Geelen van de parochiefederatie. “Kortom, hij was begaan met alles wat op zijn pad kwam.”

Pastoor Maus was ook als missionaris actief in Congo. Met zijn vertrek zal ook de geroemde Congobar in de pastorie sluiten. Namens de federatie, verenigingen en de gemeente ontving pastoor Louis een passend cadeau. rdr