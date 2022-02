Jongeren willen depressie bespreekbaar maken met videoclip in de kerk

Zonhoven

Naast de kerkstoelen stond er afgelopen weekend ook een regisseursstoel in de Sint-Quintinuskerk van Zonhoven. Jongeren van SKP movies kwamen daar hun videoclip opnemen.

“Het gaat om een erg gevoelig onderwerp”, vertelt regisseur Sven De Gieter. “3,4 procent van de jongeren in België kampt met een depressie. Omgerekend gaat dat om 393.040 jonge mensen. Een gevoelig onderwerp, waarover we op de tonen van Depression is a Monster een nieuwe clip wilden opnemen.” Daarvoor was ook een mis nodig in de kerk van Zonhoven. Zelfs priester Wim Simons en een lokale begrafenisondernemer kwamen meedoen. Door de kerk vloog een drone om alles perfect in beeld te brengen en enkele tientallen Zonhovenaren kwamen figureren. Het resultaat zal binnenkort bekendgemaakt worden. toro