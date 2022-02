Sint-Truiden

In de nacht van 24 mei 1943 vond in Sint-Truiden één van de grootste razzia’s in ons land plaats: 64 verzetsmensen, waaronder een hele voetbalploeg, werden door de nazi’s uit hun bed gelicht en naar het kamp van Breendonk gebracht. Truienaar Mario Boon (46) heeft hun gruwelijke lijdensweg in een strip gegoten.